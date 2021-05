Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will noch im Mai über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Das teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Das Verfahren könne angesichts von Fortschritten bei der Bewertung beschleunigt werden und Ende des Monats abgeschlossen sein.EMA-Chefin Emer Cooke hatte im bereits gegenüber dem Handelsblatt gesagt, dass die Behörde Daten zur Wirkung des Impfstoffs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...