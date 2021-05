Mainz (ots) - Gastfreundschaft ist eine kostbare Tugend. Menschen unterschiedlichster Kulturen ist sie heilig. Die Bibel erzählt von der wahrhaft grenzenlosen Gastfreundschaft Jesu im Gleichnis von der wundersamen Brotvermehrung. Ausgerechnet dieser Geschichte entlehnt ist das Motto des Ökumenischen Kirchentags: "Schaut hin!" Wer das nun tut, erblickt keine echte Gastfreundschaft der katholischen Kirche. Evangelische Christen werden nicht mit offenen Armen empfangen, wenn es darum geht, in der Eucharistie Gottes neuen Bund mit den Menschen zu feiern. Anstatt ein beherztes Zeichen für die Einheit der Christen zu setzen, verschanzen sich Papst und Bischöfe hinter den Mauern überkommener Dogmen. Eine "Interkommunion" dürfe es nicht geben, nicht mal eine Einladung der Protestanten sei möglich. Geduckt unter der römischen Knute, schwurbelt Bischof Bätzing: "Nichtkatholische Teilnehmende" sollten sich gleichwohl als "willkommene Gäste empfinden". Angesichts solcher Spitzfindigkeit lautet die Frage: Wer sollte hier eigentlich sein Gewissen prüfen: ein unwilliger Gastgeber oder ungebetene Gäste? Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, Unterschiede in Glaubenstradition und Sakramentenverständnis zu leugnen. Es geht um Respekt für Christen anderer Konfession, um die gemeinsame Feier von Kommunion und Abendmahl in versöhnter Verschiedenheit. Und darum, gemeinsam Zeugnis zu geben von der Kraft des Glaubens in einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen eine Verbindung zum Christentum haben. Manchmal wirkt die katholische Kirche wie ein verknöcherter Gärtner, der mit dem Nachbarn über die Höhe des Zauns streitet und gar nicht merkt, wie hinter ihm gerade sein Haus abbrennt.



