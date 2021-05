Mit der Kurzvideo-Plattform Shorts will Youtube Tiktok Konkurrenz machen. Jetzt gibt es eine erste Monetarisierungs-Möglichkeit. Youtube will insgesamt 100 Millionen Dollar an Influencer auszahlen, die Shorts hochladen, also vertikale Kurzvideos. Das Programm startet innerhalb der nächsten Monate und soll bis 2022 andauern, teilt Youtube mit. Im März hatte Youtube die Beta-Version von Shorts in den USA und Indien gestartet. Langfristige Monetarisierungsstrategie in Planung Monatlich wird Youtube die User kontaktieren, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...