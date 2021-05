Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3), ein führender Partner für weltweite Investments in Real Assets, ist trotz des Corona-bedingt herausfordernden Marktumfelds solide in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. PATRIZIA erzielte in den ersten drei Monaten ein operatives Ergebnis von 26,5 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 7,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ist ein Beweis für das starke und solide Geschäftsmodell in einem herausfordernden Wirtschafts- und Marktumfeld. Verantwortlich für das Wachstum des operativen Ergebnisses sind vor allem die Verwaltungsgebühren. Sie sind im Vergleich ...

