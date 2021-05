Die kurze Einschätzung der Lage Im ersten Anlauf hat es für den DAX doch noch nicht zu einem neuen Allzeithoch gereicht. Der Wille ist spürbar und so sollte der nächste Anlauf erfolgreicher werden. Dafür sollte die Marke 14804 nicht unterschritten werden. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich vermutlich am Ende der seit 8612 laufenden korrektiven ...

