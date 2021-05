Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich eMobility den Zuschlag für die Lieferung eines 24-zu-12-Volt-DC-DC-Wandlers für den Einsatz in einem batteriebetriebenen E-Nutzfahrzeug (BEN) erhalten hat, welches Komponenten wie Antiblockiersystem und Beleuchtung mit Strom versorgt. Das BEN wird ab Ende des Jahres auf dem nordamerikanischen und chinesischen Markt verkauft werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210511006115/de/

Eaton's specialty converter, also known as a battery equalizer, works in conjunction with another converter that takes power from the BEV's 600-volt system and steps it down to 24 volts. (Photo: Business Wire)