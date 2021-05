Gestärkt durch die Corona-Krise setzt das Unternehmen va-Q-tec (DE0006636681), welches Speziallösungen für den Transport von temperaturempfindlichen medizinischen Stoffen liefert und damit spätestens seit Ende 2020 im Fokus der Zulieferer für die Corona-Impfstoffhersteller steht, seinen positiven Trend auch in diesem Geschäftsjahr fort. Wie die Würzburger heute Morgen in einer Pressemitteilung bekanntgaben, verzeichnet der Konzern in Q1 das in der Unternehmensgeschichte wohl bislang wachstumsstärkste Quartal.Nicht nur konnte die Firma ihre ...

