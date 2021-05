Das Arbeiten im Homeoffice stellt viele Berufstätige vor eine Reihe von Problemen. Evävaara Design, das finnische Pionierunternehmen für funktionale Möbel, hat sich diesen Herausforderungen gestellt und bringt zwei völlig neue Arbeitsplatzkonzepte auf den Markt, die in jede Wohnung passen: das größere, mobile Modell sshhh 3 und das kleinere Modell sshhh 7. Durch ihr hochwertiges ergonomisches und akustisches Design fördern diese Heimarbeitsplätze das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Evävaara's functional work stations are designed to fit any home with their harmonic, modern look (Photo: Business Wire)

Antti Evävaara, Gründer und Chefdesigner von Evävaara Design, bringt eine fast zwanzigjährige Erfahrung im Design und in der Produktion von funktionalen Möbeln mit und verfügt über ein fundiertes Know-how bei Akustik und Benutzerkomfort. Diese Aspekte bilden die Grundlage für das Design der Heimbüros.

"In der heutigen Zeit sind wir ständig von Reizen und Lärm umgeben. Dies erschwert die Konzentration auf die Arbeit. Mit unseren Produkten möchten wir einen ruhigen, persönlichen Bereich anbieten, in dem man sich gut konzentrieren kann", so Evävaara

Die von Evävaara entworfenen, möbelartigen Arbeitsplätze sind die Antwort auf die Herausforderungen durch den Trend zum Homeoffice. Laut Ulla Vikman, Expertin für Remote-Arbeit und virtuelle Führung bei Timanttia Consulting, sehen sich diejenigen, die viel im Homeoffice arbeiten, häufig mit Unterbrechungen konfrontiert und stehen manchmal vor dem Problem, Arbeit und Freizeit schlecht voneinander abgrenzen zu können.

"Wenn man viel im Homeoffice arbeitet, lenkt es ab, wenn die notwendigen Arbeitsmittel wie etwa Bildschirme und schriftliche Unterlagen über die ganze Wohnung verteilt sind. Dadurch kreisen die Gedanken ständig rund um die berufliche Tätigkeit auch außerhalb der Arbeitszeiten. Dies erhöht den Stress und verhindert konzentriertes Arbeiten", so Vikman

Beim Design der Heimbüros von Evävaara standen eine Reihe von Details im Vordergrund, die Konzentration und Ergonomie fördern. Die für die Arbeitsplätze verwendeten Materialien Holz und Filz dämpfen sowohl externe als auch interne Geräusche und verbessern die Akustik des gesamten Raumes. Zur Standardausstattung der Arbeitsplätze zählen

Steckdosen und Stromkabel

USB-Anschluss

LED-Leuchten

Ablagefächer für schriftliche Unterlagen und andere Materialien

Für das größere Modell sshhh3 ist als Zubehör ein individuell verstellbarer Stuhl erhältlich. Nach getaner Arbeit werden die Türen des Heimbüro einfach geschlossen, und das Heimbüro wird zum mobilen Schrank. Dank seiner neutralen Farbgebung fügt sich das Möbel nahtlos in jedes Wohneinrichtung ein.

Die Heimbüros von Evävaara Design steigern die Produktivität von Remote-Arbeit und sind einfach zu installieren. Das Heimbüro wird fertig montiert und einsatzbereit ausgeliefert. Die Homeoffice-Lösungen von Evävaara Design sind direkt beim Designer erhältlich.

Heute werden die Produkte von Evävaara Design in ganz Europa überall dort eingesetzt, wo ein ruhiger Arbeitsbereich benötigt wird, zum Beispiel in Großraumbüros und Bibliotheken. Die Produkte stoßen auch international auf Interesse, seit der renommierte Branchenexperte Vincent Gregoire, Creative Director von Nelly Rodi, die Produkte von Evävaara auf der Messe Maison Objet im Februar in einem Video gezeigt hat, das neue Trends vorstellt.

Weitere Informationen: https://www.evavaaradesign.com/etatyopisteet/

Evävaara Design ist ein finnisches Pionierunternehmen für funktionales Möbeldesign in Europa und schafft ruhige Arbeitsbereiche für jede Umgebung.

