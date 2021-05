Erneut aufkommende Inflationssorgen in den USA haben Investoren am Dienstag verunsichert und den DAX eine Stufe tiefer notieren lassen. Nach zuletzt vier Erholungstagen in Folge büßte das deutsche Börsenbarometer 1,82 Prozent auf einen Stand von 15.119,75 Punkten ein. DAX eine Stufe tiefer am Dienstag Ein Abrutschen unter den Bereich von 15.000 Zählern vermied der Index nur denkbar knapp. Starke deutsche Konjunkturdaten konnten sich nicht stabilisierend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...