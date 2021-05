Die Divergenz der Aktienindizes läuft heute bislang anders herum. Der Nasdaq 100 ist im Plus und der DJIA steht deutlich im Minus. Ob dies nur an den wieder steigenden Zinsen liegt oder auch ein bisschen an der inneren Verfassung der Aktienmärkte, kann einstweilen offenbleiben. Die weitere Entwicklung wird dadurch aber nicht weniger spannend. Denn während der Nasdaq 100 seit einer Woche mehr oder weniger abrutscht, machte der DJIA derweil noch ein paar neue Allzeithochs. Gleichwohl sieht Letzterer nach dem gestern produzierten langen oberen Docht im Candlestick-Chart ...

