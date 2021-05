Die Unternehmen des Sektors der erneuerbaren Energien veröffentlichten innerhalb der letzten Woche die lang erwarteten Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021. Der gesamte Sektor befindet sich seit Mitte Februar in einer Korrekturphase. So steht beim Branchenprimus Plug Power (US72919P2020) auf Jahressicht ein Kursgewinn von 325,1 % zu Buche, doch betrachtet man die letzten 3 Monate, verlor der Kurs nahezu 2/3 des Wertes. So ging es von ehemals 30 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung runter auf 10 Milliarden US-Dollar. Doch auch nach der starken Korrektur sind die ...

