Mit eingeholtem Segel hat unser Dax wohl über Nacht vergessen auch den Anker zu werfen und zerschellte so schon direkt am Morgen in an der Pullback-Kante des Abwärtstrends. Dreht sich der Chart nun wieder ins Negative? Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 15650, 15465, 15350, 14960, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...