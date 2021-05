Osnabrück (ots) - Steuerzahlerbund warnt vor Steuererhöhungen



Vor der Steuerschätzung an diesem Mittwoch appelliert Präsident Holznagel an Politik: Für Wachstum sorgen, um Krise zu bewältigen



Osnabrück. Der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, hat vor der Vorstellung der Steuerschätzung für die kommenden Jahre an diesem Mittwoch eindringlich vor Steuererhöhungen gewarnt, um die erwarteten Mindereinnahmen auszugleichen. "Damit Deutschland die Krise bewältigt, ist Wachstum gefragt. Deshalb beschreiten Politiker mit ihren leidigen Diskussionen über Steuererhöhungen einen falschen Weg: Eine höhere Belastung setzt nämlich keine Konsumanreize und würgt den Wirtschaftsmotor ab - das ist absolut kontraproduktiv", sagte Holznagel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er forderte "einen klugen Mix aus einer Sparpolitik sowie Steuervereinfachungen und punktuellen Steuerentlastungen". Die Politik müsse außerdem für ein komplettes Soli-Aus sorgen, andernfalls müssten die Gerichte nachhaltige Klarheit schaffen.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4913182

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de