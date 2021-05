UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte an der Diamond League der Leichtathleten erworben. Für die nächsten drei Jahren werde Sky von allen Meetings der hochkarätigen Serie live und exklusiv für Deutschland und Österreich berichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Start ist für Sky am 23. Mai (20.00 Uhr) mit dem Auftakt der diesjährigen Diamond League im englischen Gateshead.

"Der Erwerb der Rechte ist auch ein wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, künftig mehr Spitzensport der Frauen im Programm von Sky Sport anzubieten", sagte Sky-Sportchef Charly Classen. In dieser Olympia-Saison sind bisher 14 Wettkämpfe der mit sieben Millionen Dollar dotierten Serie geplant. Nach dem Start in Gateshead geht es schon fünf Tage später weiter in Doha. Das Finale ist für den 8./9. September in Zürich terminiert. Die Diamond League gibt es seit 2010./clu/DP/zb