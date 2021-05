Rotkreuz (ots) - Das Porsche Zentrum Genf erweitert seinen Betrieb neben Neu- und Gebrauchtwagengeschäft mit dem umfangreichen Angebot eines Kompetenzzentrums für Porsche-Klassiker. Am 10. Juni feiert das erste Schweizer Porsche Classic Zentrum am Standort in Le Grand-Saconnex seine offizielle Eröffnung. Nach aufwendigen Umbaumassnahmen zählt der Porsche-Standort fortan zu einem von vier Porsche Classic Zentren weltweit.In den Classic Zentren sind Service, Werkstatt sowie Verkauf der Sportwagen-Klassiker unter einem Dach zusammengefasst. Somit kann eine vollumfängliche Betreuung der Classic-Kunden gewährleistet werden. Weltweit existieren neben den vier Porsche Classic Zentren noch 72 Porsche Classic Partner. In der Schweiz finden sich Porsche Classic Partner in den Porsche Zentren Zug und Zürich-Schlieren.Weitere Informationen und Bildmaterial auf der Porsche-Pressedatenbank unter presse.porsche.ch.Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100870441