CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.05.2021:Das Instrument L3D DE000A2LQ777 SYNBIOTIC SE INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.05.2021The instrument L3D DE000A2LQ777 SYNBIOTIC SE INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.05.2021 and ex capital adjustment on 13.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument WOR BMG216341039 CHINA ECOTO. SUB.HD-0,025 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument WOR BMG216341039 CHINA ECOTO. SUB.HD-0,025 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument SWM0 US8703096060 SWEDISH MATCH ADR/1/1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument SWM0 US8703096060 SWEDISH MATCH ADR/1/1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument 9JR NO0010859648 HUDDLESTOCK FINTECH-,0019 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument 9JR NO0010859648 HUDDLESTOCK FINTECH-,0019 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.05.2021:Das Instrument IOOA GB00B128J450 IP GROUP PLC LS -,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.05.2021The instrument IOOA GB00B128J450 IP GROUP PLC LS -,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.05.2021 and ex capital adjustment on 13.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument OCBA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument OCBA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument GOQN US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument GOQN US38045R2067 GOL L.A.I.PFD ADR 1/2 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument MUM DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument MUM DE0006580806 MENSCH UND MASCH.O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.05.2021:Das Instrument E2F FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021The instrument E2F FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.05.2021:Das Instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.05.2021The instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.05.2021 and ex capital adjustment on 13.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 13.05.2021:Das Instrument UFG ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 13.05.2021The instrument UFG ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.05.2021 and ex capital adjustment on 13.05.2021