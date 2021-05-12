The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2021
ISIN Name
US6888233011 OTELCO INC. A DL-,01
US2476292071 DELTA ELECT. GDRS 144A/5
LU1404975507 MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1
XS0552915943 BOMBARDIER INC. 10/21REGS
US9128284P22 US TREASURY 2021
XS1810003332 ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR
XS1821498612 SKAND.ENSK. 18/21MTN REGS
XS1843437465 CONSUS R.ESTATE 24 REG.S
US166764BF64 CHEVRON 16/21 FLR
XS1411312736 LDKRBK.BAD.W.MTN 16/21 LS
NZLGFDT004C1 NZ LGFA 2021
XS0254356057 GE CAP.EURO.FUND.06/21FLR
US166764BG48 CHEVRON 16/21
US14913Q2W88 CATERP.F.SV. 19/21 MTN
US893647AZ06 TRANSDIGM 16/25
XS1223161651 FYBER 15/22 CV
DE0001143790 BUNDANL. KPS 15.5.21
US14913Q2X61 CATERP.F.SV. 19/21 FLRMTN
US89236TBJ34 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTN
DE000A169HM3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21
US478160AZ78 JOHNSON + JOHNSON 11/21
US912833LD01 US TR.STRIPS05/15/2021INT
US126650BW98 CVS HEALTH 2021
XS0066120915 BK SCOTLAND 96/21 1-2
DE000DDA0R94 DZ BANK IS.C194 19/28
US718172AK54 PHILIP MORRIS INTL 11/21
US06051GHH56 BANK AMERI. 18/22 FLR
DE000DK0W5N3 DEKA EXTRANZINS ANL 20/30
DE000DK8ADV5 DEKABANK DGZ IHS.6217
AU0000XCLWM5 AUSTRALIA 2021 124 15.05
NZGOVD0521C2 NEW ZEALD 2021 15.5
XS1403868125 TOKYO, METROPOLIS 16/21
DE000DK0G8L1 DEKA GM ANL 16/21
FR0011048966 SUEZ 11/21 MTN
NZIDBDT003C5 INTER-AMER.DEV.BK 2021
AT0000A10717 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
DE000LB1P5S2 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21
CH0212365818 ZUERCHER KT.BK 13-21
DE000NLB8KM4 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21
CA110709DX76 BRIT. COL.PROV.2021 BCCDG
ES0413211865 BBVA SA 15-21
DE000BLB7R76 BAY.LDSBK.IS. 19/26
DE000BLB7SL5 BAY.LDSBK.IS. 19/26
US427866BA54 HERSHEY CO. 18/21
DE000BLB7SB6 BAY.LDSBK.IS. 19/27
US912810EJ35 US TREASURY 2021 15.05
USJ45174AF61 MITSUI SUMIT.INS. 12/72
US912828QN35 US TREASURY 2021
Das Instrument OUFH IE00BKFVBQ00 OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEH ETF hat seinen
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2021
ISIN Name
US6888233011 OTELCO INC. A DL-,01
US2476292071 DELTA ELECT. GDRS 144A/5
LU1404975507 MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1
XS0552915943 BOMBARDIER INC. 10/21REGS
US9128284P22 US TREASURY 2021
XS1810003332 ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR
XS1821498612 SKAND.ENSK. 18/21MTN REGS
XS1843437465 CONSUS R.ESTATE 24 REG.S
US166764BF64 CHEVRON 16/21 FLR
XS1411312736 LDKRBK.BAD.W.MTN 16/21 LS
NZLGFDT004C1 NZ LGFA 2021
XS0254356057 GE CAP.EURO.FUND.06/21FLR
US166764BG48 CHEVRON 16/21
US14913Q2W88 CATERP.F.SV. 19/21 MTN
US893647AZ06 TRANSDIGM 16/25
XS1223161651 FYBER 15/22 CV
DE0001143790 BUNDANL. KPS 15.5.21
US14913Q2X61 CATERP.F.SV. 19/21 FLRMTN
US89236TBJ34 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTN
DE000A169HM3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21
US478160AZ78 JOHNSON + JOHNSON 11/21
US912833LD01 US TR.STRIPS05/15/2021INT
US126650BW98 CVS HEALTH 2021
XS0066120915 BK SCOTLAND 96/21 1-2
DE000DDA0R94 DZ BANK IS.C194 19/28
US718172AK54 PHILIP MORRIS INTL 11/21
US06051GHH56 BANK AMERI. 18/22 FLR
DE000DK0W5N3 DEKA EXTRANZINS ANL 20/30
DE000DK8ADV5 DEKABANK DGZ IHS.6217
AU0000XCLWM5 AUSTRALIA 2021 124 15.05
NZGOVD0521C2 NEW ZEALD 2021 15.5
XS1403868125 TOKYO, METROPOLIS 16/21
DE000DK0G8L1 DEKA GM ANL 16/21
FR0011048966 SUEZ 11/21 MTN
NZIDBDT003C5 INTER-AMER.DEV.BK 2021
AT0000A10717 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTN
DE000LB1P5S2 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21
CH0212365818 ZUERCHER KT.BK 13-21
DE000NLB8KM4 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21
CA110709DX76 BRIT. COL.PROV.2021 BCCDG
ES0413211865 BBVA SA 15-21
DE000BLB7R76 BAY.LDSBK.IS. 19/26
DE000BLB7SL5 BAY.LDSBK.IS. 19/26
US427866BA54 HERSHEY CO. 18/21
DE000BLB7SB6 BAY.LDSBK.IS. 19/27
US912810EJ35 US TREASURY 2021 15.05
USJ45174AF61 MITSUI SUMIT.INS. 12/72
US912828QN35 US TREASURY 2021
Das Instrument OUFH IE00BKFVBQ00 OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEH ETF hat seinen
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