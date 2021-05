The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2021ISIN NameUS6888233011 OTELCO INC. A DL-,01US2476292071 DELTA ELECT. GDRS 144A/5LU1404975507 MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1XS0552915943 BOMBARDIER INC. 10/21REGSUS9128284P22 US TREASURY 2021XS1810003332 ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLRXS1821498612 SKAND.ENSK. 18/21MTN REGSXS1843437465 CONSUS R.ESTATE 24 REG.SUS166764BF64 CHEVRON 16/21 FLRXS1411312736 LDKRBK.BAD.W.MTN 16/21 LSNZLGFDT004C1 NZ LGFA 2021XS0254356057 GE CAP.EURO.FUND.06/21FLRUS166764BG48 CHEVRON 16/21US14913Q2W88 CATERP.F.SV. 19/21 MTNUS893647AZ06 TRANSDIGM 16/25XS1223161651 FYBER 15/22 CVDE0001143790 BUNDANL. KPS 15.5.21US14913Q2X61 CATERP.F.SV. 19/21 FLRMTNUS89236TBJ34 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTNDE000A169HM3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21US478160AZ78 JOHNSON + JOHNSON 11/21US912833LD01 US TR.STRIPS05/15/2021INTUS126650BW98 CVS HEALTH 2021XS0066120915 BK SCOTLAND 96/21 1-2DE000DDA0R94 DZ BANK IS.C194 19/28US718172AK54 PHILIP MORRIS INTL 11/21US06051GHH56 BANK AMERI. 18/22 FLRDE000DK0W5N3 DEKA EXTRANZINS ANL 20/30DE000DK8ADV5 DEKABANK DGZ IHS.6217AU0000XCLWM5 AUSTRALIA 2021 124 15.05NZGOVD0521C2 NEW ZEALD 2021 15.5XS1403868125 TOKYO, METROPOLIS 16/21DE000DK0G8L1 DEKA GM ANL 16/21FR0011048966 SUEZ 11/21 MTNNZIDBDT003C5 INTER-AMER.DEV.BK 2021AT0000A10717 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTNDE000LB1P5S2 LBBW DL-GM-FLOATER 18/21CH0212365818 ZUERCHER KT.BK 13-21DE000NLB8KM4 NORDLB FESTZINS.ANL 18/21CA110709DX76 BRIT. COL.PROV.2021 BCCDGES0413211865 BBVA SA 15-21DE000BLB7R76 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000BLB7SL5 BAY.LDSBK.IS. 19/26US427866BA54 HERSHEY CO. 18/21DE000BLB7SB6 BAY.LDSBK.IS. 19/27US912810EJ35 US TREASURY 2021 15.05USJ45174AF61 MITSUI SUMIT.INS. 12/72US912828QN35 US TREASURY 2021Das Instrument OUFH IE00BKFVBQ00 OSSIAM-O.US ESG L.CEF1AEH ETF hat seinen