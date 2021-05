DJ MÄRKTE ASIEN/Aktientalfahrt hält an - Corona-Ausbruch in Taiwan

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Talfahrt des Vortages kehrt an den Börsen in Asien und Australien am Mittwoch keine Ruhe ein. Es geht erneut auf breiter Front nach unten. Wie schon am Vortag belasten Inflations- und Coronasorgen die regionalen Aktienmärkte. In den USA stehen im Tagesverlauf, aber nach Börsenschluss in Asien die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für April auf der Agenda, im Vorfeld zeigen sich Anleger stark verunsichert.

Zwar haben die US-Notenbanker James Bullard (St. Louis) und Patrick Harker (Philadelphia) versucht zu beschwichtigen, indem sie betonten, der Zeitpunkt für ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe sei noch nicht gekommen, Bullard befeuerte die Debatte aber gleichzeitig mit seiner Inflationsprognose 2,5 bis 3 Prozent im laufenden Jahr.

Der jüngste steile Anstieg der Rohstoffpreise, der Kupferpreis bewegt sich nahe eines Allzeithochs, Lieferkettenprobleme und das Nachholen aufgeschobener Anschaffungen befeuern die Inflationsbefürchtungen. In China greifen die Behörden bereits zu regulativen Maßnahmen, um die Explosion der Rohstoffpreise einzudämmen. In der Folge könnten Notenbanken gezwungen sein, die Geldpolitik zu straffen und damit einen Pfeiler der globalen Aktienrally angehen. Aber auch die Coronaängste werden nicht kleiner.

Neuer Corona-Ausbruch in Taiwan

Neben der katastrophalen Coronalage in Indien rückt nun auch Taiwan in den Mittelpunkt. Die Regierung des chinesischen Inselstaates verschärft den Lockdown nach einem erneuten Ausbruch der Seuche. Der Taiex bricht phasenweise um über 8 Prozent ein. Im Halbleitersektor stürzen TSMC, United Microelectronics und MediaTek zum Teil über 6 Prozent ab. Der Kurs des Apple-Fertigers Foxconn bricht um 7,2 Prozent ein.

Damit rückt die Coronakrise wieder gefährlich nahe an das chinesische Kernland, wo Anleger sich noch relativ entspannt zeigen. Schanghai meldet nahezu unveränderte Kurse, Hongkong etwas leichtere, wo der Markt nun aber schon seit vier Sitzungen abgibt.

Der Nikkei-225 stürzt trotz eines sich am Morgen zum Yen erholenden US-Dollar um über 2 Prozent ab. Gegen den Trend ziehen Sharp um rund 3 Prozent an, der Elektronikkonzern stellte einen Gewinnsprung in Aussicht. Nissan Motor brechen dagegen um 8,8 Prozent ein, nachdem der Automobilhersteller einen höher als erwartet ausgefallenen Quartalsverlust ausgewiesen hat. Nach Geschäftsausweis verlieren Toyota Motor 1,7 Prozent.

Auch in Südkorea geht es mit dem Kospi rund 2 Prozent gen Süden. Der solide Arbeitsmarkt des Landes gibt keinen Halt, die Zahlen befeuern eher noch Inflationssorgen. Samsung Fire & Marine Insurance legen um nach soliden Erstquartalszahlen um 0,7 Prozent zu.

In Australien hat die Regierung ein umfassendes Ausgabeprogramm zur Ankurbelung der Wirtschaft verkündet. Es gibt bereits erste Warnungen, das Land könnte die Spitzenbonität einbüßen. Zudem sprechen Händler auch hier von wachsenden Inflationssorgen. Der S&P/ASX-200 verliert rund 1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.015,50 -1,15% +6,50% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.023,91 -2,04% +4,24% 08:00 Kospi (Seoul) 3.141,40 -2,12% +9,32% 08:00 Schanghai-Comp. 3.441,42 -0,01% -0,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.910,60 -0,37% +2,88% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.124,30 -0,64% +10,57% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.582,52 +0,31% -3,05% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,2122 -0,2% 1,2150 1,2144 -0,8% EUR/JPY 131,94 -0,0% 131,97 132,22 +4,6% EUR/GBP 0,8587 -0,0% 0,8590 0,8594 -3,9% GBP/USD 1,4117 -0,2% 1,4142 1,4130 +3,2% USD/JPY 108,85 +0,2% 108,62 108,89 +5,4% USD/KRW 1124,56 +0,4% 1119,61 1118,96 +3,6% USD/CNY 6,4411 +0,2% 6,4292 6,4266 -1,3% USD/CNH 6,4397 +0,2% 6,4291 6,4248 -1,0% USD/HKD 7,7680 -0,0% 7,7686 7,7664 +0,2% AUD/USD 0,7793 -0,6% 0,7843 0,7831 +1,2% NZD/USD 0,7231 -0,6% 0,7276 0,7264 +0,7% Bitcoin BTC/USD 57.508,25 +1,7% 56.573,00 55.499,00 +98,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,30 65,28 +0,0% 0,02 +34,3% Brent/ICE 68,53 68,55 -0,0% -0,02 +33,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.829,97 1.837,33 -0,4% -7,37 -3,6% Silber (Spot) 27,39 27,61 -0,8% -0,23 +3,8% Platin (Spot) 1.231,35 1.239,40 -0,6% -8,05 +15,0% Kupfer-Future 4,80 4,78 +0,5% +0,02 +36,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 00:59 ET (04:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.