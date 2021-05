The following instruments on XETRA do have their first trading 12.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2021Aktien1 PLAQUA000014 Aqua S.A.2 PLBIOMX00015 BioMaxima S.A.3 FR0014002JD5 Compagnie de Saint-Gobain S.A.4 CA57808L1076 Mayfair Gold Corp.5 CA85857E2033 Stelmine Canada Ltd.6 CA89131L1085 Torq Resources Inc.7 DE000BGAG981 Bio-Gate AG8 SE0010546911 24Sevenoffice Scandinavia AB9 SE0011614965 Beyond Frames Entertainment AB10 US09752V1026 Boliden AB11 SE0010414573 Infracom Group AB12 SE0014401329 Klimator AB13 JP3103600007 Aichi Steel Corp.14 US3135867527 Federal National Mortgage Association15 US4432012072 Howmet Aerospace Inc.16 SE0010414615 Logistri Fastighets17 JP3874800000 Marusan Securities Co. Ltd.18 SE0012596120 Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB19 JP3642500007 Nakanishi Inc.20 JP3680800004 Nittetsu Mining Co.21 JP3623150004 Towa Pharmaceutical Co. Ltd.22 SE0015962477 Nolato ABAnleihen/ETP1 DE000BLB9PA0 Bayerische Landesbank2 DE000NLB3RD9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 DE000NLB3RA5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3RB3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB3RC1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 NO0010991987 Airswift Global AS7 US03040WAY12 American Water Capital Corp.8 US03040WAZ86 American Water Capital Corp.9 XS2340147813 GLP Pte. Ltd.10 XS2343540519 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.11 XS2332206718 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)12 US620076BU23 Motorola Solutions Inc.13 US14913R2L06 Caterpillar Financial Services Corp.14 DE000HLB2235 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB2227 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB22A9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB22C5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB22D3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HLB22E1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000A2GSSK4 Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen21 DE000A3GK2N1 Iconic Funds Physical Bitcoin ETP