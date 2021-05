BIS ZU 8,5 KG SILBER GEBOHRT..: Wie von einem anderen Stern: GEWALTIGE SILBER-GRADE! Heftige Kurs-Reaktion gestartet! ES EILT!

Anzeige / Werbung

Outcrop platziert 9,2 Mio. Dollar mit einem hohen Aufschlag zum Marktpreis und jetzt dieses MEGA-BOHRLOCH! Hohe Umsätze treiben die Aktie jetzt nach oben! Weit über 100% sind alleine bis zum 2020er Hoch drin! STRONG BUY!

!!! EILMELDUNG - KURSRAKETE STARTET GERADE VOLL DURCH!!!

Outcrop schießt mit 8,5 KG-SILBER-BOHRHAMMER den Vogel ab!

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K) überrascht uns immer wieder mit extrem positiven Meldungen. Daher sind wir sehr froh darüber, dass wir Ihnen bereits frühzeitig dieses Silber-Juwel vorstellen durften. Bislang hat uns die Gesellschaft auch noch nie enttäuscht, ganz im Gegenteil!!

Daher erwarten wir schon bald wieder Kurse deutlich über dem letzten Hoch bei 0,88 CAD! Alles andere wäre eine regelrechte Farce. Dieses Jahr wird es in den Depots der Aktionäre nur so klingeln, denn Outcrop weiß immer wieder positiv zu überraschen: Das Team landet einen Volltreffer nach dem anderen.

Die aktuelle Meldung zeigt, welch gigantisches Potential in dieser Gesellschaft schlummert. Doch wir sind uns sicher, hier kommt noch viel mehr.

Das Unternehmen verfügt jetzt bereits über mind. 6 hochgradige Entdeckungen mit Funden von bis zu 11 kg Silber pro Tonne. Bei stetig steigenden Silberpreisen von mittlerweile 27 USD und deutlich anziehenden Goldpreisen von über 1.800 USD sollte es jedem Aktionär ein Dauergrinsen ins Gesicht zaubern.

Outcrop liefert massives VATERTAGS-GESCHENK für die Anleger

"DER 8,5 KG SILBER-BOHRHAMMER!"

Wir haben schon viel erlebt am Rohstoffmarkt, doch das bei einer Platzierung institutionelle Investoren freiwillig einen massiven Aufschlag zahlen, ist schon sehr ungewöhnlich. Im Vergleich zum durchschnittlichen Kurs der letzten Woche betrug dieser gut 65%! Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Gesellschaft war es möglich 9,2 Mio. Dollar zu einem Kurs von 0,43 CAD zu platzieren. Unserer Meinung nach, konnte es für diesen massiven Vertrauensvorschuss nur eine einzige Erklärung geben. Mit Veröffentlichung der aktuellen News fühlen wir uns mehr als bestätigt!!

Die spektakuläre Meldung von Outcrop (WKN: A2PD8K) schiebt den Titel in Kanada und Deutschland mächtig an. Doch noch immer liegen wir unter dem Ausgabepreis von 0,43 CAD der aktuellen Platzierung. Dies kann nur eines bedeuten, hier ist noch lange nicht Schluss!!!Es würde uns nicht wundern, wenn wir alleine in dieser Woche noch heftig zulegen können. Somit ist es nun besonders wichtig, möglichst schnell zu sein!

MEGA-AUBRUCH unter HOHEM VOLUMINA zeigt die neue RICHTUNG!

Als Aktionär stehen Sie dan in einer Reihe mit dem Rohstoffmilliardär Eric Sprott. Kein Wunder das sich bei dieser Silber-Perle die bekannte SPÜRNASE ERIC SPROTT mit knapp 20% an der Gesellschaft beteiligt hat.

Er hatte bereits frühzeitig erkannt, dass die Aktie langfristig nur eine Richtung sehen wird, da das Potential der einzelnen Entdeckungen massiv ist. Auch wir sind uns sicher, er wird mit seiner Einschätzung am Ende Recht behalten.

Bohrergebnis mit 8,5kg Silber schießen Outcrop in den Silber-Olymp

Das Santa Ana Projekt im Herzen Kolumbiens ist ein wahres Gold und Silber Paradies und könnte dafür sorgen, dass Outcrop Gold (WKN: A2PD8K) eines Tages in die Fußstapfen der ganz Großen treten kann und hier eine milliardenschwere Mine entstehen wird.

Kein Wunder, erst kurz vor Weihnachten veröffentlichte das Unternehmen die vierte Entdeckung auf El Dorado und wenige Wochen später der fünfte Volltreffer auf San Juan. Nach mehreren sehr guten Bohrergebnissen mit jeweils knapp über 1 kg Silber, konnte die Gesellschaft nun auch bei La Ivana mit dem sechsten MEGA-Erfolg glänzen.

Quelle: Outcrop Gold

Joseph Hebert, CEO von Outcrop, sieht seine Arbeit mehr als bestätigt:

"Drei der fünf vor kurzem ausgeführten Abgrenzungsbohrlöcher in La Ivana ergaben Werte von mehr als 2 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne einschließlich eines bemerkenswerten Wertes von 8,6 Kilogramm Silberäquivalent pro Tonne. Diese Werte sind von höchster Bedeutung, wenn man bedenkt, dass der Durchschnittswert aus den zwölf größten Silberminen der Welt bei gerade mal 300 Gramm Silberäquivalent pro Tonne liegt. Wir sind hier auf etwas ganz großem auf der Spur."

Quelle: Outcrop Gold

Da können wir uns dem Management nur anschließen, denn das eigentliche Potential können wir noch gar nicht abschätzen, da die hochgradige Mineralisierung in La Ivana entlang des Streichens und in die Tiefe offen bleibt.

Quelle: Outcrop Gold

Outcrop kann auch auf San Juan mit sensationellen 3,5kg Silber glänzen

Der neu entdeckte Erzfall San Juan liegt nur 1,5km von El Dorado entfernt. Die beiden Zielzonen liegen in unterschiedlichen aber annähernd parallel verlaufenden Erzgangsystemen.

San Juan liegt 150 Meter nördlich des Erzfalls Roberto Tovar, entlang desselben Erzgangsystems. Eine offene, hochgradige Mineralisierung, die südwärts von Roberto Tovar einen Ausläufer bildet, wird in der Zielzone San Antonio erkundet.

Quelle: Outcrop Gold

1.329 g / t Silberäquivalent auf 1,79m inkl. 3,572 g / t Silberäquivalent auf 0,56m und 988 g / t Silberäquivalent auf 0,99m

Quelle: Outcrop Gold

Bislang wurde in dem Premium Projekt Santa Ana auf knapp 11,5 km 67 Bohrlöcher fertiggestellt. Auf Grund der gigantischen 100% Trefferquote, die auch dem extrem weitsichtigem und erfahrenem Management- und Geologenteam zuzurechnen ist, handelt es sich bei San Juan um den fünften hochgradigen Erzfall, der innerhalb von nur 12 Monaten auf Santa Ana gefunden wurde.

Bedingt durch die perfekte Anordnung der Bohrungen konnte im Schnitt auf allen 2.100m ein hochgradiger Erzfall entdeckt werden. San Juan stellt innerhalb der 5 Entdeckungen sogar eine Besonderheit dar, da es sich um eine blinde Entdeckung handelt und somit eine einzigartige Explorationschance mit sich bringt. Outcrop arbeitet derzeit an der Entwicklung von geochemischen und strukturellen Vektoren für die Auffindung einer blinden Mineralisierung.

Ist der größte Silber-Schatz auf San Juan noch immer unentdeckt!?!

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen bei San Juan wurde lediglich die südliche Randzone des Erzfalls, jedoch nicht seine Kernzone erkundet. Ebenso wie bei Roberto Tovar könnte sich die Mächtigkeit der Abschnitte innerhalb der Kernzone des Erzfalls noch eklatant steigern und es könnten Anhäufungen von parallel ausgerichteten Erzgängen entdeckt werden. Hier ist noch enormes Ausweitungspotential vorhanden.

Von der bisherigen Bohrtiefe ausgehend ist zu vermuten, dass es sich bei San Juan um einen separaten Erzfall 150 Meter nördlich von Roberto Tovar handelt, der eine sehr ähnliche Geometrie aufweist. Sowohl Roberto Tovar als auch San Juan sind steilwinkelig angeordnet. Die Struktur, in welcher der Erzfall San Juan enthalten ist, setzt sich in Richtung Oberfläche oberhalb des Niveaus der hochgradigen Mineralisierung als anomale Scherungszone fort.

Sowohl bei El Dorado als auch bei San Juan wird derzeit immer noch fleißig gebohrt, aktuell stehen die Ergebnisse von 6 weiteren Löchern noch aus. Sobald die Oberflächenausdehnung von El Dorado, San Juan und Roberto Tovar definiert wurde, geht es auch schon im nächsten Zielgebiet weiter.

Dann wird die Zielzone San Antonio näher unter die Lupe genommen. Es würde uns nicht verwundern, wenn auch dort eine hochgradige Mineralisierung entdeckt wird. Doch bis es soweit ist werden in der ersten Explorationsphase noch weitere 4.600 Meter in den zuvor untersuchten Gebieten eingebracht.

Somit wird der laufende Newsflow so schnell nicht abreißen und wir können in den nächsten Wochen und Monaten noch eine Reihe von neuen Entdeckungen und Bohrergebnissen erwarten.

Die Erzfälle bei Santa Ana sind für ein epithermales Erzgangsystem außerordentlich groß, können an der Oberfläche typischerweise auf einer Länge von mehr als 200 Meter nachverfolgt werden und sind innerhalb des Erzgangs im Einfallen mehr als 250 bis 300 Meter tief. Alle Erzfälle sind in der Tiefe offen, die meisten Erzfälle sind zusätzlich in mindestens einer Richtung entlang ihrer Oberflächenspur offen. Auch hier ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen!!!

Achtung: El Dorado legt mit weiteren Volltreffern nach

17,7 g/t Gold Äquivalent oder 1.293 g/ t Silber Äquivalent auf einer Länge von 0,87m

23,1 g/t Gold-Äquivalent oder 1.690 g/t Silber-Äquivalent auf einer Länge von 0,59m

Quelle: Outcrop Gold

Der Grafik kann man sehr schön entnehmen, was für ein gigantischer Treffer Outcrop hier landen konnte. Wie auch bei den weiteren 3 Liegenschaften ist der Erzfall in El Doardo zu allen Seiten hin völlig offen, somit ist das eigentliche Ausmaß dieser Mineralisierung noch gar nicht abzuschätzen und kann zudem mit jeder weiteren Bohrung immer größer werden.

Quelle: Outcrop Gold

Die bisherigen Explorationen zeigen, dass alle einzelnen Aderzonen bei Santa Ana hochgradige Ausläufer produzieren können und dass Pakete mehrerer paralleler Adern mit hohem Neigungswinkel oder gestapelter Adern mit niedrigem Neigungswinkel ein häufiges Merkmal des Santa Ana-Systems sind.

Die Adern von El Dorado sind vorwiegend hochwinklig, doch das Zielgebiet umfasst auch flachwinklige Adern, die parallel zu den 500 Meter weiter östlich zutage tretenden Adern von La Ivana verlaufen oder diese neigungsabwärts erweitern.

El Dorado erstreckt sich wahrscheinlich in Richtung Norden und Süden vorwiegend als hochwinklige Adern. Die Mineralisierung in El Dorado erstreckt sich von der Oberfläche bis über 200 Meter in die Tiefe und ist in alle Richtungen offen. Die Länge bzw. das Streichen des El Dorado-Ausläufer, gemessen als Spur entlang der Oberfläche, beträgt über 400 Meter, doch wurden bisher weniger als 200 Meter gebohrt.

Das kurz vor Weihnachten vermeldete Bohrloch 61 zeigt ein Paket von vier parallelen, hochgradigen Adern, die innerhalb eines Intervalls von 25 Metern auftreten.

Zwei Bohrgeräte sind weiterhin in den Bereichen El Dorado und Roberto Tovar in Betrieb. Insgesamt wurden neun Bohrlöcher in El Dorado abgeschlossen und zwei weitere Bohrlöcher sind in Roberto Tovar fertiggestellt. Die Ergebnisse von sechs Bohrungen stehen noch aus. Hier schlummert noch enormes Potential!!!

Weiterhin besonders erfreulich ist die Tatsache, dass weniger als 25% der aktuell bekannten Erzgangzonen auf dem Kernprojekt Santa Ana durch Bohrungen getestet wurde. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe der Exploration noch mehr Erzgänge identifiziert werden können, was augenblicklich die Werthaltigkeit des Projektes nochmals erheblich steigern würde.

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K) ist immer noch davon beeindruckt, dass auf allen bislang erbohrten Zielen hochgradige Erzfälle entdeckt wurden, sagte Joe Hebert, Chief Executive Officer. Vor allem spiegelt jeder Erzfall einen anderen Erzgang im System Santa Ana wider, wo Exploration und Bohrungen weiter vorangetrieben werden.

10,8kg Silberäquivalent pro Tonne sind eine Kampfansage, aber bestimmt nicht die Letzte!!!

Die Macher um Outcrop Gold (WKN: A2PD8K) können sich wahrlich selbst auf die Schultern klopfen, denn solche extremen Mineralisierungsgrade sind wirklich selten und zeigen bereits jetzt welch massives Potential im Boden schlummert.

Die Firma hat bereits relativ am Anfang seines umfangreichen Bohrprogramms einen absoluten Volltreffer gelandet.

Schon in den letzten Monaten konnte das Unternehmen immer wieder mit sehr hochgradigen Ergebnissen aufwarten, doch spätestens mit diesem Treffer ist Outcrop in einer völlig neuen Liga angelangt und jeder Experte wird schon bald die Werthaltigkeit der Projekte erkennen.

Wie der Grafik sehr schön zu entnehmen ist, konnte Outcrop in Santa Anna mit sensationellen 69,6 g Au / t und 5.550 g Ag / t über eine Länge von 0,95m glänzen. Dies entspricht einer Mineralisierung von 10,8 kg Silberäquivalent. Ebenso gigantische 13,4 g Au / t und 1,46 kg Silber zeigen die Extraklasse dieses Explorers.

Quelle: Outcrop Gold

Das Projekt Megapozo zeigt mehrere Mineralisierungsphasen, die aus sulfidischer Brekzie bestehen und weiter veränderte Zonen aufweisen, die Venen enthalten. Diese Überdruckphasen der Mineralisierung liefern die massiven Bonanza-Grade in Bohrloch 29. Dabei handelt es sich um die höchsten bisher in Santa Ana gebohrten Mineralisierungsgrade.

Die Ergebnisse allein sind schon bemerkenswert, doch eine Erkenntnis der laufenden Bohrungen liefert weitere Phantasie, was da noch gehen könnte. Nach aktuellem Stand sind die Mineralisierungen nach allen Seiten offen, somit können sich die gefunden Bonanza-Grade auch in anderen (noch ungebohrten) Zonen widerspiegeln. Zudem sind sich die Geologen sicher, dass von der Oberfläche auf eine Tiefe von 400m gesehen, das Potenzial von Santa Ana dramatisch zunehmen würde.

Seien Sie jetzt noch unbedingt frühzeitig dabei, wenn ein neuer grosser Silber-Player entsteht! Dann lehnen Sie sich entspannt zurück und sehen zu, wie er größer und größer wird und so auch Ihr Gewinn!

Outcrop Gold wird mit Ansage zu einem Mega-Outperformer in 2021!

Fazit: Outcrop wird auch bei Ihnen die Kasse klingeln lassen!

Outcrop Gold (WKN: A2PD8K) bietet Ihnen das Potential auf einen echten Vervielfacher. Das überragende Projekt Santa Ana in Kolumbien hat laut Experten ein Potential auf über 130 Mio. Unzen Silberäquivalent mit einem Wert von etwa 3,5 Mrd. USD.

Institutionelle Investoren und allen voran Eric Sprott haben diese Chance bereits erkannt. Daher hat er bereits schon länger seine Anteile auf 19,9% aufgestockt. Doch er ist nicht der Einzige der hier extremes Potential sieht.

Dies hat auch Herr Grainger bemerkt. Warum sollte er auch sonst eine Veranlassung sehen als Vice President des ehemaligen Majors Continental Gold zu Outcrop zu wechseln. Wir denken, er sieht die Chance, nochmals eine Lagerstätte wie Buritica zu finden und damit Outcrop zu einem Milliardenkonzern zu formen.

Der Gesellschaft war es möglich kürzlich 9,3 Mio. CAD zu platzieren. Die Investoren rannten der Gesellschaft sprichwörtlich die Türe ein! Als neuer Investor kaufen Sie derzeit noch mit einem deutlichen Abschlag auf den Finanzierungs-Kurs. Aber sie müssen schnell sein...die Aktie steigt gerade jeden Tag!

Wie die aktuelle Meldung zeigt, hatten sie den richtigen Riecher. Denn Outcrop veröffentliche den SECHSTEN Volltreffer in Folge!!! Auf La Ivana bohrte die Gesellschaft 8.584 g/ t Silberäquivalent, dass lässt die Investoren regelrecht jubeln!!! Bei weiteren Bohrergebnissen von 10,8 kg Silberäquivalent und vielen anderen sehr guten Ergebnissen wird nun klar, dass Sprott mit seinem Engagement alles richtig gemacht hat.

Die aktuellen Bohrprogramme, die sich teilweise noch im vollen Gange befinden, wird Outcrop eine Menge von sehr guten Meldungen bescheren! Da in vielen Abschnitten bislang aber nur die Randgebiete untersucht wurden und die Hauptanomalie unberührt ist, besteht hier noch erhebliches Potential!

LASSEN SIE SICH DIESE NEUE SILBER-RAKETE NICHT ENTGEHEN UND HANDELN SIE - ES GEHT GERADE NACH OBEN - und das mit VOLLDAMPF!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Outcrop Gold wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA6900221087