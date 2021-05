News-Pipeline explodiert: Neue Kooperation beflügelt klinische Phase-2a-Studien! Erfolgreiches Ende in Sicht!

Anzeige / Werbung

Großartige Unterstützung der kommenden klinischen Phase-2a-Studie zu Essstörungen durch Dienstleistungsvereinbarung mit weltweit führendem Anbieter für Psychotherapieschulungen und -design.

BREAKING NEWS: Einläuten der nächsten Entwicklungsstufe durch Kooperation mit Auftragsforschungsorganisation Clinlogix zur Entwicklung neuartiger Pharmaprodukte.

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Jahren nehmen psychische Erkrankungen zu. Besonders häufig: Depressionen und Angststörungen. Der DAK-Psychoreport 2020 vermeldet einen Anstieg von 137% von 2019 auf 2020 in Deutschland.

Demnach erreichten die Krankschreibungen von Arbeitnehmern aufgrund von psychischen Leiden im Jahr 2019 mit rund 260 Fehltagen pro 100 Versicherte einen Höchststand. Der Blick auf die Einzel-Diagnosen zeigt, dass Depressionen und Anpassungsstörungen die meisten Ausfalltage verursachten.

2019 gingen 105 Fehltage je 100 Versicherte auf das Konto von Depressionen, bei den Anpassungsstörungen waren es 59. Auf Platz drei rangierten neurotische Störungen mit 26 Fehltagen je 100 Versicherte. Angststörungen kamen auf 19 Fehltage je 100 Versicherte.

Wunderwaffe Psychedelika in Kombination mit Psychotherapie

"Psychedelika sind für mich keine Medikamente im engeren Sinne", betont der Leiter der Studie, der Solothurner Psychiater Peter Gasser. "Sie sind eher Katalysatoren. Denn sie bringen einen psychischen Prozess in Gang, den man anschließend im Rahmen einer Psychotherapie bearbeiten muss. Grundsätzlich wirken sie nur dort, wo auch eine Psychotherapie etwas bringt", stellt der Psychiater klar.

Psychedelika und Psychotherapie als perfekte Heil-Kombination

Auch Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) ist genau dieser Ansicht, so dass man nun eine Wegweisende Kooperation mit dem weltweit führendem Anbieter für Psychotherapieschulungen und -design Fluence eingegangen ist (LINK zur Pressemitteilung). Diese ermöglicht die Planung und Schulung für den psychotherapeutischen Teil der klinischen Studienaktivitäten von Tryp.

Dienstleistungsvereinbarung mit weltweit führendem Anbieter für Psychotherapie-schulungen und -design, zur:

Unterstützung der Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Behandlungsoptionen für Patienten mit chronischen Schmerzen, Essstörungen und anderen Erkrankungen.

Erstellung eines sichereren und effektiveren Behandlungsschemas für die klinischen Studien (Schulungsprotokoll).

Durchführung umfassender Schulungen der behandelnden Therapeuten.

Das bedeutet: Sensationelle Unterstützung der kommenden klinischen Phase-2a-Studie zu Essstörungen

Die Zusammenarbeit von Tryp mit Fluence wird sich zunächst auf die Unterstützung der kommenden klinischen Phase-2a-Studie von Tryp zu Essstörungen mit Jennifer Miller, M.D., an der University of Florida konzentrieren. Fluence wird sich mit der Entwicklung von Psychotherapieprotokollen für die Behandlung beraten und die Therapeuten, die die Studie durchführen werden, umfassend schulen.

Psychotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Verabreichung der innovativen Psilocybin-Formulierungen für chronische Schmerzen und Essstörungen

Die Partnerschaft mit Fluence erweitert die Fähigkeit von Tryp, umfassende klinische Studien durchzuführen und wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse des führenden Schulungsanbieters psychedelischer Therapien zu nutzen

Wer ist überhaupt Fluence und was macht die Firma?

Fluence ist eine kompetenzorientierte Bildungsplattform, die professionelle Schulungen in psychedelischer Therapie und psychedelischer Integration für Psychiater, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und andere Gesundheitsexperten bietet.

Fluence hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsdienstleistern die klinischen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um Patienten durch dynamische, interaktive Online- und Präsenzschulungen effektive, mitfühlende und evidenzbasierte psychedelische Therapie- und Integrationsdienste zu bieten.

Quelle: www.fluencetraining.com

Fluence wird von Wissenschaftlern und Psychotherapeuten mit direkter Erfahrung in psychedelischen klinischen Studien geleitet und ist der führende Anbieter von psychotherapeutischen Schulungen für Gesundheitsfachkräfte, die Patienten psychedelische Verbindungen verabreichen.

Das Unternehmen ist bestrebt, das Bewusstsein, die Verfügbarkeit und Sicherheit von psychedelischen Therapien, die psychedelische Integration und damit verbundene Gesundheitsdienstleistungen zu erhöhen.

Angebot von Online- und Präsenzschulungen

Quelle: www.fluencetraining.com

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Ingmar Gorman, Ph.D., Mitbegründer von Fluence sagte dazu:

"Wir freuen uns, mit Tryp Therapeutics zusammenzuarbeiten, um die wichtigen Forschungsarbeiten zu unterstützen, die das Unternehmen zur Entwicklung von Behandlungsoptionen für Patienten mit chronischen Schmerzen, Essstörungen und anderen Erkrankungen führt. Tryp hat sich sehr dafür eingesetzt, die Sicherheit und Wirksamkeit von Psilocybin als praktikable Behandlungsoption für Ärzte zu fördern."

Jim Gilligan, Ph.D., President und Chief Science Officer von Tryp kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt:

"In der schnelllebigen Welt psychedelischer Therapien hat sich Fluence als führender Anbieter für Psychotherapieschulungen und -design etabliert. Psychotherapie ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Verabreichung unserer innovativen Psilocybin-Formulierungen für die Indikationen chronische Schmerzen und Essstörungen, die wir verfolgen. Die Erfahrung von Fluence in der Ausbildung von Hunderten von Ärzten in Kombination mit dem Schulungsprotokoll, das sie gemeinsam mit Tryp erstellen, wird dazu beitragen, ein sichereres und effektiveres Behandlungsschema für unsere klinischen Studien und letztendlich für Patienten mit diesen Erkrankungen zu schaffen."

Weiterer Meilenstein! Die nächste klinische Entwicklungsphase ist eingeläutet!

Der Newsflow und die Geschwindigkeit gesteckte Ziele zu erreichen ist einfach der Hammer!

Kurz nach Bekanntgabe der obigen, wegweisenden Kooperation kommt Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP) direkt mit der nächsten Partnerschaft mit der Auftragsforschungsorganisation Clinlogix um die Ecke (LINK zur Pressemitteilung).

Experten-Team für klinische Forschungen unterstützt mit dieser Vereinbarung die bevorstehenden klinischen Phase-2a-Studien zur Behandlung von Essstörungen und Fibromyalgie.

Die Auftragsforschungsorganisation Clinlogix verfügt über internationale Erfahrung in der Bereitstellung von CRO-Leistungen für die Entwicklung von neuartigen Pharmaprodukten. Die Organisation wird mit Tryp und seinen klinischen Partnern in verschiedenen Bereichen kooperieren, wie z.B. beim Verfassen medizinischer Schriften, bei der biostatistischen Analyse, beim Datenmanagement sowie bei der Überwachung des Studienverlaufs.

Die Durchführung dieser Studien erfolgt in führenden Forschungszentren, wie z.B. der University of Florida, die in den jeweiligen Krankheitsbereichen bestens bewandert sind.

Hauptziel ist es, innovative Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu entwickeln! Diese können mit den derzeit verfügbaren Therapien oft nur unzureichend behandelt werden und wenn dann meist mit erheblichen Nebenwirkungen

Dr. Jim Gilligan, Ph.D., der bei Tryp als President und Chief Science Officer verantwortlich ist erläutert:

"Die ordnungsgemäße Durchführung einer klinischen Studie ist für den klinischen Erfolg maßgeblich. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Clinlogix versorgt Tryp mit jenen Schlüsselelementen, die für die erfolgreiche Durchführung einer klinischen Studie erforderlich sind."

+++ Tryp Therapeutics +++

(WKN: A2QKZP; Ticker: TRYP)

Tryp Therapeutics (WKN: A2QKZP; Ticker: TRYP) ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffen im klinischen Stadium für seltene Krankheiten und andere Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf konzentriert und von einem Weltklasse Managementteam mit umfassender Erfahrung in der Medikamentenentwicklung geleitet wird.

Das Unternehmen bringt transformative Medikamente mit vorhandenen klinischen Daten und bekannten Sicherheitsprofilen für Krankheiten voran, für die es keine wirksamen Erstlinienbehandlungen gibt.

Denn man setzt nicht nur auf den Boom-Markt Psychedelika, wie fast alle anderen Unternehmen in der Peer-Gruppe, sondern man besitzt mit der Sparte Onkologie noch zusätzlich ein Produkt, welches beste Vorrausetzungen besitzt in diesem Milliardenmarkt bestehen zu können. Somit ist dieses Biotech Unternehmen anhand der Produkte bereits sehr gut diversifiziert!

Das bivalente Geschäftsmodell - einer der zwei Joker sticht!

Das Unternehmen hat zwei aktive Forschungsprogramme zur Entwicklung von einzigartigen chemischen Wirkstoffen mit nachweisbaren klinischen Signalen: Eins entwickelt Razoxane für Weichteilsarkome (besondere Krebstumore) , das andere erforscht Psilocybin für neuropsychiatrische Störungen .

Quelle: Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics - eine Biotech-Rakete startet durch:

Sensationelles biowissenschaftliches Unternehmen, das sich mit der Medikamentenentwicklung im Bereich Onkologie und Neuropsychologie beschäftigt.

Damit optimale Positionierung in den Milliarden-Märkten Krebstherapie und Psychedelika

Konzentration auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffen im klinischen Stadium für seltene Krankheiten und andere Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf

Extrem lukrativer Übernahme- oder Partnerschaftskandidat: Onkologie einer der aktivsten Therapiebereiche in Bezug auf Lizenz- und M&A-Transaktionen in den letzten Jahren: Durchschnittlicher Verkaufspreis der letzten M&A Transaktionen bei 1,1 Milliarden USD

Starkes Kommittent: 40% der Unternehmensanteile nach IPO im Dezember 2020 besitzt das Management

Weltklasse Management mit umfassenden Kenntnissen in den Bereichen Aufbau & Planung von klinischen Studien, FDA-Zulassungen und Medikamentenherstellung von führenden Pharmaunternehmen wie Pfizer, Roche und Merck

Mega Absatzmärkte mit riesiger Marktchance! Sie sind von Anfang an mit dabei!

Börsenneuling: Notierung erst seit 18. Dezember 2020 an der kanadischen CSE; attraktive Marktkapitalisierung von knapp 37 Millionen EUR

Schon bald erscheinen hier die ersten Produkte im Pharma- und Medikamentensektor!

