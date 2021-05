Jeff Bezos hat weitere Amazon-Aktien verkauft und im Mai nun schon Anteile im Wert von 6,7 Mrd. $ (5,5 Mrd. Euro) zu Geld gemacht. Insgesamt trennte sich Bezos laut Unterlagen der SEC in den vergangenen Tagen von rund 2 Mio. Aktien seines Konzerns. Die Verkäufe erfolgten in drei Tranchen - und das relativ kurz, nachdem Amazon glänzende Zahlen für das erste Quartal vorgelegt hatte. Bezos hatte in jüngerer Vergangenheit schon mehrmals in größerem Stile Amazon-Aktien abgestoßen. Im Februar und November 2020 verkaufte er Papiere im Wert von insgesamt über 7 Mrd. $. Mit einem Anteil von rund 10 % bleibt der Amazon-Chef jedoch nach wie vor trotz der jüngsten Verkäufe größter Einzelaktionär.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info





AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de