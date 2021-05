An einem nochmals heißen Tag der Bilanzsaison wackelt zur Wochenmitte im DAX die runde Marke von 15.000 Punkten. Weltweit beschleunigt sich derzeit angesichts der Inflationssorgen an den Börsen der Abverkauf. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 15.002 Punkte. Bereits am Vortag hatte der DAX deutlich tiefer geschlossen und den Rutsch unter die 15.000er-Marke zeitweise nur knapp vermeiden können.Das beherrschende Thema der Inflation ...

