NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Herstellers von Windkraftanlagen hinke der starken Umsatzentwicklung weiter hinterher, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kappte seine Ergebnisprognose und sieht etwas höhere Risiken./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 17:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 17:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

