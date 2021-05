DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13.00 Uhr.

DONNERSTAG: An Christi Himmelfahrt ruht der Börsenhandel in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, der Schweiz. In Singapur findet wegen des Feiertags Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Allianz ist mit einem kräftigen Gewinnanstieg ins Jahr gestartet und hat die Erwartungen übertroffen. Europas größter Versicherer profitierte unter anderem von einem geringeren Schadensaufkommen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Im ersten Quartal stieg der operative Gewinn um 45 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens mit 3,07 Milliarden gerechnet. Insbesondere die Segmente Schaden-Unfall- und Leben-Krankenversicherung legten deutlich zu. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente die Allianz 2,566 Milliarden Euro, 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 6,23 Euro. Im laufenden Jahr geht die Allianz nach wie vor von einem operativen Gewinn von 12 Milliarden Euro nach 11,86 Milliarden im Vorjahr aus, wobei Abweichungen um jeweils 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

Nachfolgend die Quartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20 Operatives Ergebnis Konzern 3.336 +45% 3.065 +33% 2.304 Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.513 +47% 1.456 +41% 1.032 Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.212 +48% 1.094 +34% 819 Operatives Ergebnis Asset Management 747 +10% 713 +5% 679 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.566 +83% 2.037 +46% 1.400 Ergebnis je Aktie 6,23 +85% 4,71 +40% 3,36 Combined Ratio Schaden-Unfall 93,0 -- 93,2 -- 97,8

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 11.882 -7% 9 12.845 EBITDA bereinigt 3.821 -13% 9 4.391 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.619 +18% 7 1.369 Ergebnis je Aktie Core* 2,32 -13% 8 2,67 * fortgeführte Geschäftsbereiche

COMMERZBANK (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Erträge vor Risikovorsorge 2.319 +25% 14 1.851 Zinsüberschuss 1.251 -5% 14 1.320 Risikovorsorge 183 -44% 14 326 Provisionsüberschuss 880 +0,3% 14 877 Verwaltungsaufwand 1.492 -1% 14 1.503 Operatives Ergebnis 327 -- 14 -278 Ergebnis vor Steuern -143 -- 14 -234 Ergebnis nach Steuern/Dritten -131 -- 14 -291 Ergebnis je Aktie -0,14 -- 14 -0,24

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q20 Außenumsatz 93 +4% 89 EBITDA* 54 -1% 55 * aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

TELEFONICA DEUTSCHLAND (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q21 ggVj Zahl 1Q20 Umsatz 1.858 +1% 18 1.846 OIBDA bereinigt 543 +2% 18 532 Ergebnis nach Steuern -29 -- 12 -44 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -0,01 Free Cashflow 243 +1% 9 241

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich

06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt

07:00 DE/Merck KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 Presse-

Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg

07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen

07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz),

Unterföhring

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q, Hamburg

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim

07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Wiesloch

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck

07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q, Kirchheim/Teck

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Stuttgart

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q, Den Haag

07:40 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach

07:40 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q, Bessenbach

07:45 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q, Zaandam

08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 09:00

Presse-Telefonkonferenz), Hannover

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Herzogenaurach

08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1H, Düsseldorf

08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 1Q, München

08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q, Garching

08:00 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H, Gräfelfing

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H, Frankfurt

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo

08:55 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q, Bilbao

09:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q,

Stuttgart

10:00 DE/BMW AG, Online-HV

10:00 DE/SAP SE, Online-HV

10:00 DE/Adidas AG, Online-HV

10:00 DE/K+S AG, Online-HV

10:00 DE/Software AG, Online-HV

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, Online-HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Online-HV

10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV

10:00 DE/Rational AG, Online-HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology

10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV

11:00 DE/q.beyond AG, Online-HV

17:55 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand

Im Laufe des Tages:

DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q, München

DIVIDENDENABSCHLAG

Baywa 1,00 EUR Biotest 0,04 EUR Hugo Boss 0,04 EUR Jungheinrich 0,45 EUR Kion Group 0,41 EUR Mensch und Maschine 1,00 EUR Rheinmetall 2,00 EUR RIB Software 0,98 EUR TAG Immobilien 0,88 EUR Takkt 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj - GB 08:00 BIP März PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,6% gg Vq 08:00 BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -1,6% gg Vq/-5,4% gg Vj 4. Quartal: +1,3% gg Vq/-7,3% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: k.A. zuvor: -16,4 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/-3,5% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+11,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/ -1,6% gg Vj - US 14:30 Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,6% gg Vj 14:30 Realeinkommen April 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

