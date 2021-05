WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss betrug in den ersten drei Monaten 6,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte SGL Carbon hier noch einen Verlust von 4,3 Millionen Euro ausgewiesen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank des Sparkurses um rund 14 Prozent auf 33 Millionen Euro zu. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Die Erlöse schrumpften hingegen um 2,1 Prozent auf 241,5 Millionen Euro. Das Unternehmen habe im Bereich des automobilen Leichtbaus sowie in der Halbleiterindustrie von einer wieder anziehenden Konjunktur profitiert, hieß es. Dagegen leide vor allem die Entwicklung im spätzyklischen Graphitgeschäft für industrielle Anwendungen und die Nachfrage nach Lösungen für die Chemiebranche weiter unter einer pandemiebedingten Schwäche. Der Auftragseingang der letzten Monate deutet jedoch in der Chemie auf eine spürbare Erholung hin, hieß es weiter./mne/jha/