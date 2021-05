Die ALLIANZ hat den Gewinn dank nachlassender Corona-Effekte zum Jahresauftakt kräftig gesteigert: Das operative Ergebnis schnellte im ersten Quartal um 45 % auf 3,3 Mrd. Euro in die Höhe, während Analysten im Schnitt mit knapp 3,1 Mrd. Euro gerechnet hatten. Daher sieht das Unternehmen sich auf gutem Weg, seine für das Jahr 2021 gesteckten Ziele zu erreichen. Die ALLIANZ geht weiterhin von einem Ergebnis in der Spannbreite von 11 bis 13 Mrd. Euro aus.



