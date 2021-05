Kryptowährungen sind in aller Munde. Es vergeht keine Woche, in der nicht über Bitcoin und Co. berichtet wird und selbsternannte Krypto-Fans über die Investmentchancen twittern. Das weckt natürlich die Neugier der Anleger:innen - weltweit. Ein Bitcoin ist derzeit fast 50.000 US-Dollar wert. Vor rund einem Jahr lag der Preis noch bei 10.000 Dollar. Wir erleben also eine Rally, die mit der Chance auf überdurchschnittliche Renditen lockt. Da werden Risiken gern ausgeblendet Doch was ist von diesem Hype zu halten und was sind Kryptos wirklich - Darüber spricht Beate Hoffbauer mit Prof. Dr. Philipp Sandner, Wirtschaftswissenschaftler an der Frankfurt School of Finance and Management.