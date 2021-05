Der Versorger RWE hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht. Wegen des Jahrhundertwinters in Texas ist der Gewinn wie erwartet deutlich zurückgegangen. Dennoch will der Konzern weiter mehr Dividende ausschütten. Die Aktie notiert in einer ersten Reaktion leicht höher.Neben den außerordentlichen Belastungen durch den Texas-Sturm lag auch das Windaufkommen in Nord- und Mitteleuropa weit unter dem überdurchschnittlich hohen Vorjahresniveau. Das bereinigte EBITDA sank um ein Drittel auf 883 ...

