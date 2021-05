Elektromobilität im Rückwärtsgang, Tech-Titel down, Fast Grower ausgebremst, Corona-Profiteure verlieren, Wasserstoffsektor abgetaucht. Die Märkte stehen Kopf in diesen Tagen. Wie können Anleger diese verquere Situation zu ihrem Vorteil nutzen? Eine Reduzierung des Risikos durch Umschichtung in werthaltige Unternehmen sowie konjunkturunsensible Titel ist eine gute Lösung. Energieversorgung und Kommunikation werden immer benötigt, gegessen und getrunken wird immer. Der sichere Hafen Gold macht sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...