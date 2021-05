LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 Drillisch nach Zahlen von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der nähere Blick auf den vorgelegten Quartalsbericht zeige zahlreiche ermutigende Trends, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet sich nun vom Kapitalmarkttag der United-Internet-Mobilfunktochter im dritten Quartal weitere Kurstreiber. So dürften die antizipierten Kosten zum Aufbau eines 5G-Netzwerks geringer ausfallen als befürchtet./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

