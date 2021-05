Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz feiert sein 10-jähriges Jubiläum im Tessin. 2011 haben die ersten Filialen eröffnet, mittlerweile sind es bereits 7 im ganzen Kanton. Ein Blick zurück auf 10 spannende Jahre in der Sonnenstube der Schweiz.Vor 10 Jahren - am 26.05.2011 - eröffnete Lidl Schweiz seine ersten vier Filialen im Tessin: Gravesano, Sant'Antonino, Arbedo-Castione und Biasca. Die Eröffnung haben der damalige Stadtpräsident von Sant'Antonino Christian Vitta, heute Regierungsrat, und Spieler Raffaele Sannitz vom HC Lugano begleitet.Starkes Wachstum - Angebot kommt anSeither hat sich viel ereignet und Lidl Schweiz ist stark gewachsen im Tessin: Das Angebot kommt bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an. Mittlerweile sind drei weitere Filialen im Tessin dazugekommen: Giubiasco, Viganello und Balerna- weitere Filialen sind bereits in Planung.Lidl Schweiz ist mit knapp 70 Mitarbeitenden im Tessin gestartet und hat heute schon über 130 Arbeitsplätze geschaffen im Kanton.Partnerschaften mit Tessiner ProduzentenLidl Schweiz hat sich in diesen 10 Jahren so richtig eingelebt im Tessin und viele Partnerschaften mit lokalen Lieferanten geschlossen. Einer davon ist Angelo Delea, Eigentümer der "Cantine Delea" in Losone. Seit 1983 produziert er unter anderem einen Rosso di Merlot Ticino, der bei Lidl Schweiz landesweit erhältlich ist. Angelo Delea: "Unsere Trauben reifen auf 100 Hektaren Fläche in Sopraceneri, in der Gegend von Bellinzona und Locarno. Dort sind 60 Hektar im Besitz von etwa 120 Winzern, die ihre Weine im Auftrag von Delea produzieren. Mit Lidl Schweiz haben wir einen idealen Partner gefunden und pflegen eine langjährige Partnerschaft."Seit mehreren Jahren arbeitet Lidl Schweiz zudem mit Caffé Chicco D'Oro aus Balerna zusammen. Das Unternehmen beliefert Lidl Schweiz mit der beliebten Tessiner-Kaffeemischung "Tradition". Für diese Mischung werden die besten Arabica- und Robusta-Sorten ausgewählt, die an Hängen mit idealen klimatischen Bedingungen gedeihen. Vittorio Maspoli von Caffé Chicco D'Oro: "Die Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz ist wirklich hervorragend. Einfach, hoch professionell und eine absolute Bereicherung für unser Unternehmen."Insgesamt und je nach Saison bietet Lidl Schweiz über 60 Produkte an, die von Tessiner Produzenten hergestellt werden. Die Produkte werden teilweise in der ganzen Schweiz angeboten. So öffnet Lidl Schweiz Absatzkanäle für Tessiner Produzenten in die ganze Schweiz.Zu diesen Produkten gehören beispielsweise: Formagella Ticinese von Lati, Tessiner Freilandeier im 6er Pack, Tessiner Honig sowie San Clemente Mineralwasser. Im Rahmen der Aktion "klein aber fein" bietet Lidl Schweiz auch Tessiner Kleinlieferanten die Möglichkeit, ihre Spezialitäten in den Lidl-Filialen der ganzen Schweiz anzubieten. Dazu gehören beispielsweise: Ticino Merlot Barrique DOC von der Cantina del Nonno von Anna Piffero-Jola und Gianvito Jola aus Gordola, Gazosa von Marco Oesch aus Ascona, Amaretti morbidi von Francesco Gabbani aus Novazzano, Bio Tisana Olivone von Simone Galli aus Chiasso (Produkt ist zertifiziert nach Ticino regio.garantie) sowie ein Kastanienhonig von Rinaldo Mercoli aus Breno (Alto Malcanton).Ab dem 20.Mai führt Lidl Schweiz zudem zum ersten Mal eine spezielle Themenwoche mit auserlesenen Tessiner Produkten und Spezialitäten durch. Dazu gehören beispielsweise die Ticinella Tessiner Platte, Tamaro Gazosa sowie Vanini Marrons Glaces. Die Produkte sind in allen Tessiner Filialen erhältlich.Ein Grund zum FeiernLidl Schweiz feiert sein 10-jähriges Bestehen im Tessin mit einer Sammelaktion und vielen verschiedenen Aktionspreisen. Für das Jubiläum wird extra die beliebte Lidl-Märkli-Aktion wiederholt: Wer 20 Märklis gesammelt hat, erhält 10 Prozent Rabatt auf seinen nächsten Einkauf.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100870448