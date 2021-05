DAX-Einstieg mit Sicherheitspuffer

Der DAX (DE0008469008) hat Mitte April 2021 die Marke von 15.500 Punkten kurzfristig geknackt - im Gleichschritt mit den US-Börsen erholt sich der Index gerade von der Rekordjagd und handelt bei 15.100 Punkten. Wer auf aktuellem Niveau über ein Engagement nachdenkt, kann sich mit Zertifikaten neutral oder defensiv positionieren - die Discounter und das Bonus-Zertifikat liefern bereits bei einer Seitwärtsentwicklung eine attraktive Rendite.

Neutrale Positionierung (Juni)

Wer davon ausgeht, dass der DAX in einem Monat in etwa auf dem aktuellen Niveau handelt und daher auf einen größeren Puffer verzichtet, könnte zum Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000JM4NJP8 von JP Morgan greifen. Bei einem Preis von 145,14 Euro errechnet sich ein Puffer von 4 Prozent und eine Maximalrendite von 2,36 Euro oder 13,1 Prozent p.a., sofern der DAX am 18.6.21 mindestens auf Höhe des Caps von 14.750 Punkten schließt.

Defensive Positionierung (September)

Anleger, die fallende Kurse bis September nicht ausschließen, wählen ein niedrigeres Cap, etwa bei 14.000 Punkten. Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000JC9W5A5 von JP Morgan bringt bei einem Preis von 136,69 Euro knapp 10 Prozent Puffer und eine Rendite von 3,31 Euro oder 6,5 Prozent p.a., wenn der Index am 17.9.21 auf oder über 14.000 Punkten schließt.

Defensive Positionierung mit Barriere (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP (DE000PF74E94) zum Preis von 147,80 Euro bietet die Chance auf die (Maximal-)Rendite von 6,20 Euro oder 11,3 Prozent p.a. und zugleich einen Puffer von knapp 11 Prozent. Bei Fälligkeit zahlt das Produkt das Bonus-Level (und Cap) von 154 Euro ( = 15.400 Punkte), sofern der Index bis zum Bewertungstag 17.9.21 die Barriere von 13.500 Punkten niemals berührt oder unterschreitet. Attraktives Pricing: Das Zertifikat ist über 2 Prozent günstiger als der DAX (Abgeld!).

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass beim DAX kurzfristig die (Bewertungs-)Bäume nicht in den Himmel wachsen, kann mit den Discountern schon bei seitwärts tendierenden Notierungen interessante Renditen realisieren und auch kleinere Einbußen gut wegstecken.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den DAX oder von Anlageprodukten auf den DAX dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de