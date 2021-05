Der neue Stack bietet verbrauchsarme, sichere und zuverlässige Lösungen für die Fabrikautomation und Industrierobotik der nächsten Generation

Die Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch, hat heute sein Portfolio an umfassenden verbrauchsarmen Lösungsstacks auf FPGA-Basis mit der Einführung von Lattice Automate erweitert. Der Stack umfasst Softwaretools, industrielle IP-Kerne, modulare Hardwareentwicklungskarten sowie softwareprogrammierbare Referenzdesigns und -demos, welche die Implementierung von Anwendungen wie Robotik, skalierbare Mehrkanal-Motorsteuerung mit prädiktiver Instandhaltung und industrielle Echtzeitvernetzung vereinfachen und beschleunigen. Intelligente Industriesysteme, die durch Automate ermöglicht werden, werden eine wichtige Rolle bei der Automatisierung zukünftiger intelligenter Fabriken, Lagerhäuser und Geschäftsgebäude spielen.

Introducing the Lattice Automate solution stack for the accelerated development of industrial automation applications. (Graphic: Business Wire)