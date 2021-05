Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im April setzte sich der Renditeanstieg im Euroraum fort, so die Experten von Union Investment.Sowohl Staatsanleihen aus den Kernmärkten als auch den Peripherieländern hätten daher Kursverluste hinnehmen müssen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei kurzfristig auf -0,19 Prozent gestiegen. In den vergangenen Monaten seien es oft die US-Staatspapiere gewesen, die den Takt vorgegeben hätten. Diesmal habe sich der europäische Markt jedoch abgekoppelt, denn in den USA sei die Nachfrage nach Staatsanleihen groß gewesen und es sei trotz guter Konjunkturdaten zu Kursgewinnen gekommen. Die Renditedifferenz zwischen beiden Märkten, die Ende März mehr als 200 Basispunkte betragen habe, habe sich dadurch merklich verringert. ...

