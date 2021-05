DJ Die besten Autohäuser Deutschlands - Das Ingolstädter VW-Autohaus Hofmann & Wittman gewinnt den "kfz-betrieb"-Vertriebs-Award 2021

Würzburg (pts014/12.05.2021/08:40) - Die besten Autohandelsbetriebe Deutschlands stehen fest: Zum Gesamtsieger des Vertriebs Awards 2021 kürte die Fachmedienmarke "kfz-betrieb" gemeinsam mit ihrem Sponsorpartner CG Car-Garantie Versicherungs-AG das VW-Autohaus Hofmann & Wittmann. Der Ingolstädter Handelsbetrieb begeisterte die Jury mit seinem ganzheitlichen Elektromobilitätskonzept namens Power Store, darüber hinaus auch mit seiner zukunftsorientierten Vertriebsstrategie. Hofmann & Wittmann-Geschäftsführer Andreas Reiser baut parallel zum professionell betriebenen, klassischen Handelsgeschäft systematisch Strukturen und Prozesse auf, um für den digitalen Vertrieb gerüstet zu sein: "Sollte der Zeitpunkt kommen, an dem die Resettaste gedrückt wird, können wir auf Knopfdruck alles umstellen", betont Reiser. Insgesamt zeichnete die Jury des Vertriebs Awards, in diesem Jahr zehn innovative Autohäuser aus: Die Preise wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, um die unterschiedlichen Stärken der Unternehmen zu würdigen.

"kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel betonte während der rein digitalen Preisverleihung, die live aus dem Vogel Convention Center gesendet wurde: "Nachdem der Vertriebs Award 2020 pandemiebedingt ausfallen musste, konnten wir in diesem Jahr wieder viele Leuchttürme auszeichnen. Der Vertriebs Award 2021 repräsentiert die gesamte unternehmerische Bandbreite im Automobilhandel. vom Familienbetrieb bis zur Autohausgruppe, vom freien Händler bis zum Mehrmarkenhändler. Doch neben den prämierten Autohäusern gewinnt auch das gesamte Kfz-Gewerbe. Schließlich transportieren wir mit dem Vertriebs Award intelligente Strategien und Konzepte als Impulse an sämtliche Marktteilnehmer."

Dr. Marcus Söldner, Vorstandsvorsitzender der Car Garantie, sprach in seinem Grußwort den diesjährigen Preisträgern ein ganz besonderes Lob aus: "Gerade in dieser aktuell so herausfordernden Zeit ist es eine besondere Leistung, innovative Vertriebsideen zu entwickeln. Zudem sehen wir wie auch im Autohandel die Digitalisierung voranschreitet und viele Betriebe für die optimale Vertriebsleistung die Offline- mit den Onlinekonzepten verknüpfen. Die Car Garantie gratuliert allen Betrieben zu ihrer hervorragenden Performance in der jeweiligen Kategorie."

Die Gewinner nach Kategorien: Kategorie Familienbetrieb: Autohaus Vetter (Pressig) Kategorie Digitalisierung: Beresa (Osnabrück) Kategorie Händlermarkenkonzept: Koch Gruppe Automobile (Berlin) Kategorie Elektromobilität: Autohaus Hofmann & Wittmann (Ingolstadt) Kategorie Vertriebsformat: Hahn Automobile (Fellbach) Kategorie Social Media: Auto Senger (Rheine) Kategorie Freier Handel: Auto Seubert (Straubing) Kategorie Marketingstrategie: Autohaus Staiger (Haslach im Kinzigtal) Kategorie Marktpräsenz: Autohaus Seitz (Obernburg am Main) Kategorie Vertriebsaktion: Motor Village Rhein-Main (Wiesbaden) Gesamtsieger: Autohaus Hofmann & Wittmann (Ingolstadt)

"kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Vogel Communications Group ist mit 750 Mitarbeiter*innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus 5 Wirtschaftsfeldern. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr. Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher - national und international!

