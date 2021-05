DJ Delivery Hero plant mit Marke Foodpanda Neustart in Deutschland

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero plant unter der Marke Foodpanda den Wiedereintritt in den deutschen Markt. Geplant sei ein Schnelllieferdienst von Lebensmitteln, Restaurant-Essen sowie Convenience-Artikeln. Dafür will der Online-Lieferdienst eine Infrastruktur von Dmarts, kleine Lagerhäuser in der Innenstadt, einrichten sowie Partnerschaften mit lokalen Geschäften eingehen. Geliefert werden sollen Quick-Commerce-Artikel zum Teil innerhalb von 7 Minuten, organisiert über eine App. Geplant sind auch die Einführung von "Cloud Kitchens" und Restaurantkonzepten.

Gestartet wird in Berlin, der sogenannte Soft Launch soll im Sommer erfolgen, bevor er bis Jahresende auf weitere Städte in Deutschland ausgeweitet wird. Getestet werden soll der Service im Juni in einer Beta-Phase, offizieller Start des kompletten Plattformangebots in der deutschen Lieferbranche soll am 10. August sein. Derzeit sucht Foodpanda Germany Mitarbeiter.

Delivery Hero sieht laut Mitteilung in Deutschland großes Potenzial, "da sich die Kundennachfrage weiterentwickelt hat und der Markt noch nicht ausreichend erschlossen ist".

Der DAX-Konzern mit Sitz in Berlin ist nicht mehr in Deutschland vertreten, seit er das Deutschlandgeschäft mit Essenslieferdienst-Marken wie Foodora, Lieferheld und Pizza.de im Jahr 2018 (Closing 2019) an den damals noch selbständigen niederländischen Essenslieferdients Takeaway.com (nun Just Eat Takeaway.com NV) verkauft hat.

"Wir haben immer ein Auge auf Deutschland gehabt", sagt Artur Schreiber, CEO von foodpanda Germany. "Wir werden uns nun darauf konzentrieren, unser deutsches Geschäft auf der Grundlage einer leistungsstarken und gut etablierten Plattform aufzubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten für Shops und Restaurants zu schaffen."

Mit der Marke Foodpanda ist Delivery Hero bereits in mehr als zehn Ländern in Europa und Asien aktiv. Der Konzern betreibt bereits Dmarts in mehreren Ländern in Asien.

