Zuletzt musste NEL Asa (ISIN: NO0010081235) zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und es waren eher die etablierten Konzerne, die Erfolge in Nel's ureigener Domäne verbuchen konnten. Handlungsbedarf. Und letzte Woche enttäuschte Nel mit Quartalszahlen, die "unter den Erwartungen lagen". Und das in der sowieso schon laufenden Korrekturphase der Wasserstoffwerte kombiniert mit anderen ebenfalls "schlechten" Q1-Ergebnissen von Ballard Power - Ergbenis fast Ausverkaufsstimmung. Normalerweise ein Phänomen in der Endphase einer Korrektur. RTI International wird vom ...

