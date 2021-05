Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch nach negativen Vorgaben aus den USA tiefer in den Handel starten. Ein Indikator auf den heimischen Leitindex ATX lag eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,3 Prozent tiefer.Auch an anderen Börsen in Europa werden Verluste erwartet. Belasten dürften weiter die derzeit kursierenden US-Inflationssorgen. Zudem könnten viele Anleger nach den jüngsten Anstiege Gewinne ...

