Unterföhring (ots) -- Im Sky Store sichern sich Sky Kunden jetzt mit nur einer Transaktion alle Filme ihrer Lieblings-Collection und erweitern damit ihre digitale Filmsammlung- Gleich zum Start sind mehr als 80 der besten Film-Bundles aller Zeiten verfügbar: von den "Avengers" über "Fast & Furious", "Harry Potter", "John Wick", "Mission: Impossible" und "Star Wars", bis hin zu "X-Men"- Mit den Film-Bundles können Kunden bis zu 50 Prozent gegenüber den Einzelkäufen sparenUnterföhring (ots) - 12. Mai 2021 - Mit dem Sky Store haben Kunden ab sofort die Möglichkeit, mit nur einer Kauftransaktion komplette Kollektionen der größten Filmreihen und Franchises aller Zeiten zu erwerben. Bereits zum Start stehen mehr als 80 der beliebtesten Filmreihen aller Zeiten zur Wahl, darunter beliebte Trilogien wie "John Wick", "Iron Man" oder "Der Pate", alle vier "Avengers"-Filme, alle acht "Harry Potter" Hits, neun Filme von "Star Wars: Die Skywalker-Saga", zehn "Star Trek" Original Movies, elf "X-Men"-Filme, oder auch die begehrten 007-Reihen aller James-Bond-Darsteller von Sean Connery bis Daniel Craig.Und das Beste: Film-Bundles sind für den Kunden bedeutend günstiger als die Einzelkäufe: Das "John Wick"-Triple Feature etwa ist für nur 19,99 Euro erhältlich (33 Prozent Ersparnis gegenüber Einzelkauf), alle neun "Spider-Man"-Filme für nur 52,99 Euro (41 Prozent Ersparnis) und alle neun Actionhits der "Fast & Furious"-Reihe gibt's digital im Sky Store schon für 44,99 Euro zu kaufen (51 Prozent Ersparnis).Mit nur einem Klick Film-Bundle sichernDer Weg zur digitalen Sammlung ist übrigens ganz einfach: Film-Bundle anklicken, Kaufvorgang abschließen, schon lassen sich die einzelnen Filme jederzeit bequem im Sky Store unter "Meine Inhalte" abrufen.Daniel Schaller, Director Transactional Business bei Sky Deutschland: "Sky möchte seinen Kunden jederzeit zuhause das beste Entertainment-Erlebnis bieten. Dank der neuen Film-Bundles wird der Sky Store für Enthusiasten mehr denn je zur perfekten, digitalen Filmothek. Nie war es einfacher, sich die großartigsten Kollektionen und Filmreihen auf Dauer zu sichern und sie jederzeit und überall anzusehen."Über den Sky StoreIm Sky Store haben Kunden die Möglichkeit, die neuesten Filme zu leihen oder zu kaufen - meist noch bevor die DVD oder Blu-ray im Handel erhältlich ist. Die Filme sind immer und überall abrufbar, sei es zuhause oder mobil über die Cloud. Die neuen Sky Store Film-Bundles etwa sind über den Sky Q Receiver, der Sky Q Mini, im Web, sowie über Android-Geräte und die iOS Player App verfügbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.