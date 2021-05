Der NASDAQ 100 hält sich im Moment vergleichsweise konstant. Der Zählerstand beläuft sich auf ca. 13.359 Punkte, das Rekordhoch bei knapp über 14.000 Zähler ist damit gefühlt noch immer in Griffweite. Das ist eine überaus bemerkenswerte Erkenntnis. So mancher Foolishe Investor dürfte sich jetzt jedoch eines fragen: Wenn Aktien wie die von Etsy (WKN: A14P98) oder auch The Trade Desk (WKN: A2ARCV) zuletzt deutlich zweistellig korrigierten und andere Tech-Aktien ebenfalls gecrasht sind: Warum korrigiert ...

