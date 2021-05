DGAP-News: BMEX Gold Inc. / Schlagwort(e): Personalie

Vancouver, Kanada - 12. Mai 2021 - BMEX Gold Inc. (TSX-V: BMEX) (FSE: 8M0) ("BMEX" oder das "Unternehmen") begrüßt Herrn Steve Dunlop im technischen Beirat des Unternehmens. Steve ist derzeit Geschäftsleiter - Kanada bei KGHM International. Er ist verantwortlich für die Leitung und Verwaltung aller Assets, einschließlich der der operativen und nicht operativen Betriebe in Sudbury sowie der Projekte Victoria und Ajax. Seine Aufgabe besteht darin, alle Aktivitäten einschließlich Sicherheits-, Bergbau-, Umwelt- und Verwaltungsfunktionen zu leiten und gleichzeitig Wert für das Unternehmen zu generieren und die Interessen der Stakeholder zu schützen.

In den letzten 18 Jahren war er in verschiedenen Funktionen bei Quadra FNX Mining und KGHM in den Bereichen Exploration und Bergbau tätig, darunter Projektgeologe in der Exploration, leitender Projektgeologe bei Levack Exploration, Chef-Minengeologe, Sudbury Geosciences und Explorationsleiter, Führungskraft in den Bereichen Geowissenschaften und technische Dienste sowie Geschäftsleiter für die Betriebe in Sudbury.

Steve hat einen Bachelor of Science in Chemie und Geologie von der McMaster University und einen Master of Science in Geologie von der Laurentian University.

Warner Uhl kommentierte: "Wir freuen uns, Steve in unseren Beirat aufzunehmen, da sein Wissen und seine Erfahrung eine große Bereicherung für das Unternehmen darstellen und wir von seinem Fachwissen profitieren werden, während wir unsere Projekte vorantreiben." Steve wird die Bewertung potenzieller Akquisitionen unterstützen und bei der Identifizierung wichtiger Bohrziele in unserem Bohrprogramm 2021/2022 behilflich sein.

Über BMEX Gold Inc.



BMEX Gold Inc. ist ein kanadisches Junior-Minenexplorationsunternehmen kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel ist, tragfähige Gold- und Nichtedelmetallprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Quebec (Kanada) zu erwerben, zu erkunden und zu entwickeln. BMEX konzentriert sich derzeit vollständig darauf, eine 100 %-Beteiligung an ihren beiden Projekten zu erwerben, die sich beide im produktiven Abitibi-Grünsteingürtel befinden:

- Das Projekt King Tut umfasst 120 zusammenhängenden Claims auf 5.206 Hektar.

- Das Projekt Dunlop Bay umfasst 76 Mineral-Claims mit einer Fläche von 4.226 Hektar.

BMEX-Stammaktien werden an der TSX-V unter dem Symbol "BMEX" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 8M0 gehandelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

BMEX Gold Inc.

Dylan Sidoo, Business Development

Tel: 1 (604) 423 4499

E-Mail: info@bmexgold.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.