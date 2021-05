TUI baut nach einem hohen Verlust in der Corona-Krise auf ein Ende der strengen Reisebeschränkungen in Europa im Sommer. "Die Perspektiven im Frühsommer 2021 stimmen mich für den Tourismus und für die TUI optimistisch. Sie sind deutlich besser als im ersten Pandemiejahr 2020", sagte TUI-Chef Fritz Joussen am Mittwoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...