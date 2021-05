Das neue iPad Pro mit seinem M1-Chip ist offenbar ein Performance-Monster: Laut ersten Benchmarks übertrumpft es seinen Vorgänger um 50 Prozent. Mit den am 21. April vorgestellten neuen iPad-Pro-Modellen hatte Apple viele überrascht, denn anstelle eines Upgrades auf A14-Bionic-Chips stecken in den neuen iOS-Tablets die gleichen Prozessoren wie in den im November 2020 angekündigten Macbooks und dem iMac 24. Im Zuge des April-Events versprach der Hersteller eine Leistungssteigerung um 50 Prozent - diese hält Apple tatsächlich ein. Neues 12...

