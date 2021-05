...für das erste Quartal, jedoch auch rote Zahlen. Auftragseingänge im Projekt- wie im Servicebereich waren rückläufig. Immerhin wird die Prognose per 2021 bestätigt. Die Marge bleibt dabei mau mit 4 bis 5,5 % auf EBITDA-Basis. 2022 strebt der Chef dann den Margensprung auf 8 % an. Nun kommt es darauf an: Hält die letzte Unterstützung bei 19 €. Darauf wetten würden wir aktuell nicht.



