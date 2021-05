Outdoor-Living: Die schönsten Outdoor-Sofas

Das Leben findet wieder draußen statt. Garten und Balkon werden zum erweiterten Wohnbereich, denn hier wollen wir uns die nächsten Monate gerne aufhalten und viel Zeit verbringen. Ein Gartentisch und Stühle reichen schon lange nicht mehr aus, um den gestiegenen Ansprüchen des Outdoor-Livings gerecht zu werden. Vielmehr braucht es Wohnzonen für unterschiedliche Tätigkeiten - ein Ort zum Essen, ein Ort zum Sitzen und ein Ort zum Abschalten und Chillen. Die dazu passenden Outdoor-Möbel müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllen, damit sie lange Freude bereiten: sie sollen wetterfest, hochwertig und bequem sein und gleichzeitig für ein wohnliches Flair sorgen.

Die Lounge - Oase der Gemütlichkeit

Damit wir uns draußen genauso wohlfühlen können, wie wir es in unserem Wohnzimmer tun, brauchen wir die richtigen Outdoor-Möbel. Denn in einer Lounge-Gruppe lässt sich die Zeit im Freien alleine, mit der Familie oder mit Freunden besonders gemütlich verbringen. Auf Lounge-Möbeln kann man sitzen, liegen, reden, lesen und einfach gesellig sein. Sie hat irgendwie etwas Lockeres und Ungezwungenes, in ihr fühlt man sich sofort wohl. Als Herzstück des Outdoor-Bereichs sieht sie nicht nur gut aus, sondern überzeugt durch ihre Bequemlichkeit. Lounge-Möbel gibt es in vielen Größen und Stilen, vom Lounge-Sofa über die modulare Lounge-Gruppe mit Drei- und Zweisitzern bis zu den ganz extravaganten Formen.

Bildquelle: Cane-line

Das liegt im Trend

Im Trend liegen aktuell minimalistische Varianten, die auf Füßen stehen und etwas filigraner wirken als die bodentiefen Flechtmöbel, die viele Jahre im Trend lagen. Eine schöne Kombination bietet Holz mit Metall - ein passendes Zusammenspiel von Modernität und Wärme. Mit den passenden Kissen ausgestattet werden große Lounge-Gruppen zu wahren Wohlfühlinseln.

Das beste Material für Lounge-Möbel

Auf eine gute Qualität muss auf jeden Fall geachtet werden, denn Wetterbeständigkeit ist wichtig, dass die Möbel lange halten und auch in den nassen kühleren Tagen im Freien bleiben können. Als Material für Lounge-Möbel eignen sich besonders Teakholz, Aluminium, Edelstahl, Kunststoffgeflecht, Polyethylen und Rope (Seil).

