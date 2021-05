Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) scheinen im Moment einiges richtig zu machen. Die Aktie seiner Beteiligungsgesellschaft war zuletzt überaus solide. In den letzten fünf Handelstagen konnten die Anteilsscheine von ca. 233 Euro (B-Aktie, natürlich) auf ca. 237 Euro klettern. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 und einem Plus von 28,1 % ist die Performance insgesamt überaus solide. Fragt sich bloß: Was macht Warren Buffett bei Berkshire Hathaway jetzt eigentlich richtig. Und ist richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...