Linz (www.anleihencheck.de) - Kanada erweist sich als Fels in der Brandung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Auswirkungen durch Corona hätten deutlich weniger Spuren beim Wachstum hinterlassen, als in anderen Ländern. Das hänge auch mit der erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen zusammen. Ähnlich wie Australien profitiere Kanada als Rohstofflieferant (Holz, Öl, Metall). Die Wachstumsprognosen für 2021 seien angehoben worden und würden im Mittel bei 6,50% liegen. Den guten Aussichten geschuldet, habe die Kanadische Notenbank im April bereits angekündigt, die Anleihenkäufe von 4 Mrd. CAD auf 3 Mrd. CAD anzupassen. Leitzinserhöhungen könnten demnach schon vor 2023 spruchreif werden. Aktuell gehe die BoC (Bank of Canada, Notenbank Kanada) von einer Zinserhöhung ab Mitte 2022 aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...