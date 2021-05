DJ IMK-Konjunkturindikator signalisiert kräftige Erholung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland wird in den kommenden Monaten laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) kräftig an Fahrt gewinnen. Die Voraussetzungen dafür hätten sich in den letzten Wochen noch einmal verbessert, signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Die Wahrscheinlichkeit für ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum, die der Indikator als "Boomwahrscheinlichkeit" ausweise, sei aktuell rund 15 Mal so hoch wie das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft demnächst in eine Rezession gerate. Das IMK rechnet für 2021 mit über 4 Prozent Wachstum.

Konkret zeigt der Indikator, der die aktuellsten verfügbaren Daten über die Wirtschaftslage bündelt, für den Drei-Monatszeitraum von Mai bis Ende Juli eine mittlere Boomwahrscheinlichkeit von 65,7 Prozent an, während die Rezessionswahrscheinlichkeit nur 4 Prozent beträgt. Im Vergleich zum April seien diese Werte um 5 Prozentpunkte gestiegen respektive um 2,5 Prozentpunkte zurückgegangen.

Die statistische Streuung im Indikator, ein Maß für die Unsicherheit von Wirtschaftsakteuren, sei auf ein historisch niedriges Maß gesunken und liege nur noch bei 3,2 Prozent. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeige "grün" (keine Rezessionsgefahr).

Grundsätzlich getragen werde die positive Entwicklung von der dynamischen Auftragssituation im Produzierenden Gewerbe. Die Erholung der Weltwirtschaft, vor allem in China und den USA, stimuliere den deutschen Export. Das sei aber nicht der einzige Grund.

So kämen deutlich positive Signale auch von den Finanzmärkten: Der "Finanzmarkstress", den das IMK mit einem eigenen Indikator misst, sei erneut spürbar zurückgegangen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich ebenfalls weiter verbessert.

Die aktuellen Ergebnisse des Konjunkturindikators stützten die Einschätzung des IMK, dass der Konjunkturaufschwung in Deutschland mit der zunehmenden Zahl geimpfter Personen an Breite und Stärke gewinnen wird und sich im Jahresverlauf auch die binnenwirtschaftlichen Wachstumskräfte verstärken werden.

"Die deutsche Wirtschaft steht vor einer kräftigen Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Die Industrie profitiert dabei schon jetzt von der anziehenden Weltkonjunktur, die inländischen Dienstleister werden in den kommenden Wochen nachziehen, wenn mit fortschreitendem Impferfolg die Kontaktbeschränkungen allmählich gelockert werden", sagte IMK-Chef Sebastian Dullien.

Im Jahresdurchschnitt 2021 rechneten die Düsseldorfer Konjunkturforscher daher mit einem Wirtschaftswachstum von mehr als 4 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 03:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.