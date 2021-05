Vinted, ein Marktplatz für Secondhand-Mode, hat in einer Eigenkapitalrunde 250 Millionen Euro eingesammelt. Das Startup ist damit jetzt 3,5 Milliarden Euro wert. Die sogenannte Circular-Economy, also das Geschäft mit der Kreislaufwirtschaft, boomt: Von Ikea bis Zalando entwickeln Unternehmen Modelle für die Zweitverwertung ihrer Produkte. Eine nicht unwesentliche Rolle spielen dabei auch die Marktplätze - so verwundert es kaum, dass mit Vinted jetzt eine solche Plattform für Secondhand-Mode eine Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen konnte...

Den vollständigen Artikel lesen ...